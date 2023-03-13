Патрушев: мнимая утечка из расследования по "Северным потокам" призвана запутать ситуацию

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что "провластные англосаксонские СМИ по указке свыше назначили виновного - некую группу украинских террористов"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вбросы о мнимой утечке из расследования по "Северным потокам", согласно которым за терактом за газопроводах стоит Киев, призваны лишь запутать следы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии для еженедельника "Аргументы и факты", опубликованном в понедельник.

"Ситуацию призван запутать и вброс мнимой утечки данных, опубликованных без каких-либо ссылок на реальный источник. Решая задачу покрыть истинных заказчиков преступления, провластные англосаксонские СМИ по указке свыше назначили виновного - некую группу украинских террористов. Причем по существу еще раз указав на террористический характер нынешнего киевского режима", - указал он.

Как отметил Патрушев, "авторы информационной кампании посчитали, что против такой версии никто возражать не будет".