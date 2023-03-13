Патрушев считает, что Украине взрывы на "Северных потоках" были ни к чему

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Украине вряд ли были нужны взрывы на "Северных потоках", она ничего от них не получила, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии для еженедельника "Аргументы и факты".

"Выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", - считает он.