Мишустин перед отчетом в ГД предложил единороссам обсудить меры поддержки участников СВО

Премьер РФ напомнил, что военнослужащим уже предоставили льготы в образовании, медицине, предпринимательстве, кредитовании, налогообложении

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Особое внимание уделяется поддержке военнослужащих и их семей, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами фракции "Единая Россия".

"Самое пристальное внимание уделяется мерам по поддержке участников СВО и членов их семей. Им предоставлены льготы в различных сферах - в образовании, медицине, предпринимательстве, в кредитовании, налогообложении", - сказал глава кабмина в понедельник на встрече перед своим отчетом в Госдуме.

"Сегодня в преддверии отчета хотелось бы подробно обсудить предложения, в том числе и вашей фракции", - добавил Мишустин.

Как ранее сообщила пресс-служба кабмина, дата предстоящего отчета председателя правительства в Госдуме пока не определена, среди обсуждаемых вариантов - 22 или 23 марта.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет планируется 23 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что предварительно на это мероприятие будет зарезервирована пленарная неделя с 21 по 23 марта.