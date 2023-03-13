Кадыров призвал военных вместо публичных жалоб на условия СВО решать возникающие проблемы

По словам главы Чечни, спецоперация нацелена на обеспечение целостности и безопасности всей страны, а не одного человека

ГРОЗНЫЙ, 13 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военнослужащих вместо публичных жалоб на условия службы в зоне проведения специальной военной операции на Украине решать возникающие проблемы.

"Обращаюсь к отдельным бойцам на передовой. Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут! Воин не кричит - воин решает. Необходимо искать решение задачи, а не собираться в кучку и писать публичные обращения", - отметил Кадыров в понедельник в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что спецоперация в первую очередь нацелена на обеспечение целостности и безопасности всей страны, а не одного человека.

"Мы двигаемся вперед во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая. Год назад мы освободили от фашистов большие территории, не думая о том, что их потом с трудом придется удерживать. Сейчас же мы освобождаем с минимальными жертвами и грамотно укрепляемся. Это мудрая тактика", - заявил глава Чечни.

Кадыров призвал не слушать прозападные СМИ, которые хотят "выставить российскую армию в позорном свете". "Если все в ее рядах так ужасно, что ж тогда целый блок НАТО не может с нами справиться? Все хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается. Верховный главнокомандующий держит руку на пульсе и в обиду отчизну не даст. А мы, мужчины и воины, должны отстоять целостность и безопасность нашей родины", - подчеркнул он.