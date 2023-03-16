Пасечник поблагодарил бывшего вице-премьера ЛНР за плодотворную работу

Владислава Кузнецова ранее назначили на должность главы Чукотки

ЛУГАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник поблагодарил бывшего первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, назначенного на должность главы Чукотки, за "плодотворную совместную работу".

"Поздравляю Владислава Кузнецова с назначением на должность исполняющего обязанности губернатора Чукотского автономного округа. <…> Благодарю Владислава Гариевича за плодотворную совместную работу", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник напомнил, что Кузнецов по его приглашению в июне прошлого года занял должность первого вице-премьера ЛНР. "Он [Кузнецов] непосредственно участвовал в выстраивании эффективных механизмов интеграции республики в социально-экономическое пространство Российской Федерации, налаживании кооперационных связей, разработке плана развития Луганщины до 2030 года. Мы совместно сформировали программу, в рамках которой республика будет двигаться дальше в своем социально-экономическом развитии, чтобы стать самодостаточным, развитым регионом России", - добавил он.

Пасечник пожелал Кузнецову "ярких побед и достижений" на новом рабочем месте.

В среду президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Чукотского автономного округа (АО) Романа Копина, который возглавлял округ с 3 июля 2008 года, и назначил Кузнецова врио руководителя АО.