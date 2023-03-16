В Херсонской области начали составлять реестр национализируемых предприятий

Врио главы региона Владимир Сальдо заявил, что речь идет как о предприятиях, так и о жилых домах, все будет переоформляться по российским стандартам и реестрам

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Херсонской области начали работу по составлению реестра национализируемой собственности. Об этом сообщил ТАСС в четверг врио главы региона Владимир Сальдо.

"Мы уже приняли указы, которые обращают всю собственность, которая находится на территории Херсонской области, в государственную собственность Херсонской области. И начали работу по наполнению реестра - все то, что есть, сначала будет государственным", - сказал Сальдо после торжественного собрания в Госсовете Крыма по случаю девятой годовщины Крымской весны.

Он пояснил, что речь идет как о предприятиях, так и о жилых домах, все будет переоформляться по российским стандартам и реестрам. "Мы ничего не забираем [у собственников]. <...> По мере предоставления документов, подтверждающих право собственности", - пояснил он дальнейшую процедуру.

Ранее Сальдо отмечал, что собственники предприятий, которые примут решение возвратиться в регион, смогут беспрепятственно вернуть имущество под свое управление.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов предложил новым регионам использовать практику национализации имущества граждан Украины, которая применяется в Крыму. При этом он подчеркнул, что процедура национализации имущества, которая в настоящее время проводится в Крыму в отношении антироссийски настроенных граждан Украины, к гражданам РФ не применяется вне зависимости от их позиции.

В феврале он поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "РусЛайн ко". Госсовет республики на февральской сессии принял решение о национализации около 500 объектов, в числе которых собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев". Всего на данный момент национализировано около 700 объектов.