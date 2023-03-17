Медведев считает, что США "вконец оборзели" с полетом БПЛА над Черным морем

По словам зампредседателя Совета безопасности РФ, церемониться с ними не стоит

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации с падением американского беспилотника в Черное море заявил, что США "вконец оборзели" и церемониться с ними не стоит.

"Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений <...> о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия", - написал он в пятницу в Telegram-канале.