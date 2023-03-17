17 марта, 14:01
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что российские силы закрепились в зданиях завода "Востокмаш"

Пушилин заявил, что российские силы закрепились в зданиях завода "Востокмаш"
Врио главы ДНР Денис Пушилин
© Николай Тришин/ ТАСС

По словам врио главы ДНР, "идет продвижение непосредственно вглубь промзоны"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские силы закрепились в зданиях завода "Востокмаш" на севере Артемовска (украинское название - Бахмут) и сейчас продвигаются вглубь промзоны. Об этом заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ранее удалось закрепиться в зданиях завода "Востокмаш", и теперь идет продвижение непосредственно вглубь промзоны", - сказал он в эфире Первого канала.

Врио главы республики добавил, что российские подразделения продолжают продвигаться к центру города, при этом выбивая противника на северном и южном направлениях.

14 марта Пушилин сообщил, что "Востокмаш" вскоре перейдет под контроль российских сил.

За Артемовск идут ожесточенные бои. Пушилин неоднократно отмечал, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что украинская группировка собирается оставить город, несмотря на то, что все ведущие в него дороги с твердым покрытием уже перерезаны или находятся под огневым контролем российских сил. В Киеве заявляют, что оборона города будет усилена. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация