Пушилин заявил, что российские силы закрепились в зданиях завода "Востокмаш"

По словам врио главы ДНР, "идет продвижение непосредственно вглубь промзоны"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские силы закрепились в зданиях завода "Востокмаш" на севере Артемовска (украинское название - Бахмут) и сейчас продвигаются вглубь промзоны. Об этом заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Ранее удалось закрепиться в зданиях завода "Востокмаш", и теперь идет продвижение непосредственно вглубь промзоны", - сказал он в эфире Первого канала.

Врио главы республики добавил, что российские подразделения продолжают продвигаться к центру города, при этом выбивая противника на северном и южном направлениях.

14 марта Пушилин сообщил, что "Востокмаш" вскоре перейдет под контроль российских сил.

За Артемовск идут ожесточенные бои. Пушилин неоднократно отмечал, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что украинская группировка собирается оставить город, несмотря на то, что все ведущие в него дороги с твердым покрытием уже перерезаны или находятся под огневым контролем российских сил. В Киеве заявляют, что оборона города будет усилена.