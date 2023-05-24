Кремль не увидел в случае с обвиняемыми в шпионаже учеными тенденций работы в пользу Китая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "не делать выводов" о каких-то взаимосвязях, отметив, что российские спецслужбы выполняют свои функции

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. В Кремле не видят в случае с обвиняемыми в шпионаже учеными никаких тенденций их работы в пользу Китая. Об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, здесь я не делал бы выводов о каких-то тенденциях", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не видит ли он определенной тенденции в том, что, когда арестовывают ученых по статье о государственной измене, зачастую их обвиняют в связях с Китаем. Песков подчеркнул, что российские спецслужбы выполняют свои функции. "Они оберегают государственную тайну и контролируют ситуацию на предмет случаев, связанных с подозрениями в измене Родине", - отметил он, указав, что это очень важная работа, которая ведется постоянно.

"Здесь вряд ли можно говорить о каких-то тенденциях", - резюмировал пресс-секретарь главы российского государства.

17 мая на сайте Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН было опубликовано открытое письмо ученых, в котором сообщается, что главный научный сотрудник ИТПМ Валерий Звегинцев подозревается в госизмене наряду с другими учеными-аэродинамиками этого института Анатолием Масловым и Александром Шиплюком, которые были задержаны летом прошлого года и помещены под арест в СИЗО "Лефортово" в Москве. В открытом письме сотрудники института обращаются к органам власти РФ, представителям научного сообщества и промышленных организаций с просьбой защитить отечественную аэродинамическую науку. В нем также отмечается, что сотрудники института не понимают, как "делать свое дело", поскольку, по мнению авторов, "любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене".

Комментируя ранее этот вопрос, Песков сообщил, что Кремль ознакомился с обращением ученых из Сибирского отделения РАН, однако не может давать каких-либо комментариев во время расследования.