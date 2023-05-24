Песков назвал вакханалией изменение календаря церкви на Украине

Пресс-секретарь президента РФ считает, что следующим шагом Киева станет отказ от украинского языка "в пользу американского"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Изменение церковного календаря на Украине - это безумие и вакханалия, теперь остается ждать разве что отказа от украинского языка "в пользу американского", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".

На просьбу прокомментировать решение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) о переходе на новый церковный календарь, Песков сказал: "По-русски говоря, это <…> вакханалия, это безумие".

"Давайте подождем, пока они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский" - добавил пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Фрагмент опубликован в Telegram-канале ведущего.