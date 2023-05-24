Архиерейский собор раскольнической ПЦУ поддержал изменение церковного календаря

Он, в частности, предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Решение о переходе на новый церковный календарь, которое в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря, приняли в среду участники заседания Архиерейского собора раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом со ссылкой на источники сообщило украинское агентство ТСН.

Утверждается, что лишь один участник заседания выступил против перехода на новый календарь, а еще один - воздержался от голосования. Агентство отмечает, что формально смену церковного календаря утвердят на Поместном соборе ПЦУ, который должен пройти 27 июля.

Заседание Архиерейского собора проходит в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры, которая до 31 декабря 2022 года находилась в аренде у канонической Украинской православной церкви.

В конце декабря прошлого года лидер раскольников Епифаний (Думенко) договорился с главой Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископом Святославом (Шевчуком) о создании рабочей группы по реформе церковного календаря. Глава украинских греко-католиков в начале февраля объявил, что УГКЦ переходит на календарь нового стиля, по которому справляют большинство церковных праздников западные церкви.

В настоящий момент приходы ПЦУ могут самостоятельно выбирать календарь, в соответствии с которым проводить праздники. В ноябре 2022 года ПЦУ впервые разрешила своим сторонникам отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря - в день, когда его празднуют католики и протестанты.