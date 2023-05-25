Посла РФ возмутили статьи в испанской газете, связанные с украинскими диверсантами

Сообщения, в частности, касались нападения в Белгородской области

МАДРИД, 25 мая. /ТАСС/. Посол России в Мадриде Юрий Клименко выразил возмущение публикациями в испанской газете El Mundo, связанными с конфликтом вокруг Украины.

В частности, сообщения в СМИ касались нападения в Белгородской области России, а также интервью с главарем действующего на стороне ВС Украины формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК) и другими лицами. Глава диппредставительства РФ опубликовал в четверг на своей странице в Twitter обращение к директору El Mundo Хоакину Мансо.

"Белгородские террористы, которыми так восхищается автор вашей газеты, имеют в ружьях настоящие патроны и убивают по-настоящему, - указал Клименко. - Представьте себе двухстраничное интервью в El Mundo с автором терактов в [торговом центре] Hipercor в Барселоне или [на вокзале] Аточа в Мадриде, хвастающегося своими "подвигами". "Что бы сказали испанцы?" - добавил посол. Он также попросил опубликовать свое заявление на страницах газеты.