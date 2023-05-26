Путин в шутку "ответил" словами "Москва, Кремль" на помешавший заседанию звук звонка

Кто звонил, осталось неизвестным

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Громкий звонок телефона, раздавшийся на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России" в пятницу, прервал реплику министра здравоохранения Михаила Мурашко, комментировавшего выступление одного из участников.

Глава государства, который за несколько минут до этого рассказал собравшимся в Екатерининском зале Кремля о том, что сделал перерыв в разговоре с предпринимателями, чтобы провести запланированные телефонные переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, прокомментировал неожиданный шум с легкой иронией. "Москва, Кремль", - сказал он под смех присутствующих. "Но мы пропустим этот звонок", - с улыбкой добавил президент.

Кто звонил, осталось неясным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал на пятницу только один международный телефонный разговор у российского лидера.