Путин назвал неизбежной конкуренцию между Россией и Украиной после распада СССР

По словам президента, после распада СССР Украиной начали управлять прозападные деятели, которые стали превращать ее в "анти-Россию"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Конкуренция между Москвой и Киевом после распада Советского Союза была неизбежна, но авторы тех реформ надеялись, что она будет происходить цивилизованно. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с представителями креативных индустрий в центре "Зотов".

"После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной. Это само собой разумеющееся, но, видимо, те, кто этим занимался, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности - исторической, культурно-языковой и так далее. Но все пошло по другому пути, к сожалению. Что тоже следовало бы ожидать", - сказал он, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой об атаке беспилотников на Москву.

Путин обратил внимание, что после распада СССР Украиной начали управлять прозападные деятели, которые стали превращать ее в "анти-Россию". "В основном территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории "анти-России", - указал он. Президент РФ обратил внимание на то, что украинские политики "были вынуждены считаться с людьми, которые жили на юго-востоке Украины" лишь с учетом того, что для них это "большое количество избирателей".

Российский лидер напомнил, что в период становления Украины как независимого государства она была объявлена нейтральной страной, что прописано в ее декларации о независимости. Но постепенно в Киеве "встали на другой путь: присоединения к НАТО - организации, которая враждебна к России и создавалась исключительно для борьбы с Советским Союзом и Россией".

"А в 2008 году без всяких внешних признаков какой-то военно-политической напряженности объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО. А западные страны, страны альянса на саммите объявили о том, что для Украины двери в НАТО открыты. Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на Восток, здесь еще и до Украины добрались", - констатировал Путин.

В 2014 году, продолжил глава российского государства, на Украине "совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе". "Потом всех обманули, чтобы усыпить бдительность, заявив о том, что хотят решить вопрос мирными средствами. Сейчас уже говорят в открытую, что обманывали - только для того, чтобы накопить силы", - обрисовал он события последних лет.