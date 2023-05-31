Белгородский губернатор сообщил, что доложил Путину об обстановке в регионе

С 27 мая в регионе ежедневно фиксируют более 200 прилетов снарядов со стороны ВСУ

БЕЛГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе.

"Сегодня на полчаса задержал прямой эфир. Докладывал президенту России Владимиру Путину по текущей обстановке", - сказал он в среду во время прямого эфира в социальных сетях.

22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, были ранены 13 мирных жителей, один погиб. После вытеснения ДРГ на территорию Украины область подверглась сильным обстрелам. С 27 мая ежедневно фиксируется более 200 прилетов снарядов со стороны ВСУ, есть пострадавшие и погибшие, один из обстрелов пришелся на пункт временного размещения, куда были отселены жители региона.

Как сообщал утром 31 мая Гладков, за прошедшие сутки власти региона зафиксировали более 260 прилетов со стороны ВСУ. По Шебекинскому округу выпустили 215 снарядов, один человек погиб, двое были ранены. Кроме того, еще один человек получил травмы при обстреле в среду днем села Богун-Городок, его госпитализировали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле "действительно обеспокоены" ситуацией с продолжающимися обстрелами Белгородской области. Он отметил, что "ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры".