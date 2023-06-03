Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет

Это позволит избежать опасных обострений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия, как и Соединенные Штаты, сохранит отправку уведомлений о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) по соответствующему соглашению от 1988 года, это позволит избежать опасных обострений. Об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, конечно, обратили внимание на сохраняющуюся, по крайней мере на словах, настроенность США продолжить выполнение соглашения от 1988 года об уведомлениях о пусках МБР и БРПЛ. Соответственно, в рамках ДСНВ уведомления передаваться не будут, а в рамках этого соглашения [от 1988 года] соответствующие процедуры сохранятся, как и с нашей стороны", - сказал замминистра.

"Соответственно, в этой области определенная транспарентность и предсказуемость останется и позволит нам избежать дальнейших опасных обострений", - добавил Рябков.

Госдеп ранее заявил, что Вашингтон с 1 июня прекращает предоставлять Москве данные о статусе и местонахождении своих систем, подпадающих под ДСНВ, а также отзывает визы, выданные российским специалистам для проведения инспекций на американской территории. Кроме того, прекращается передача уведомлений и телеметрических данных о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках. В то же время США, как говорится в заявлении, продолжают оповещать Россию о запусках МБР и БРПЛ, а также будут уведомлять Москву о военных учениях, согласно договоренностям от 1988 года.