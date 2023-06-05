На праймериз единороссов по довыборам в ГД зарегистрировались более 41 тыс. избирателей

В качестве кандидатов в Липецкой области зарегистрировались пять человек, в Карачаево-Черкессии - шесть

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 41 тыс. избирателей зарегистрировались для участия в закрытом предварительном голосовании "Единой России" на довыборы в Госдуму в Липецкой области и Карачаево-Черкесии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии.

23 апреля умерли депутаты фракции "Единой России" в Госдуме Джашарбек Узденов и Николай Борцов. 25 мая замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов сообщил, что кандидатов на места умерших депутатов партия определит в ходе закрытого предварительного голосования, в котором будут участвовать только члены партии.

"В Липецкой области на участие в предварительном голосовании на довыборах в Госдуму по 114-му избирательному округу зарегистрировались более 32 тыс. избирателей. В Карачаево-Черкесской Республике на участие в предварительном голосовании по одномандатному округу №16 зарегистрировались 9,5 тыс. избирателей", - говорится в сообщении.

В качестве кандидатов в Липецкой области зарегистрированы пять человек, в Карачаево-Черкессии - шесть. "Сделать свой выбор избиратели смогут с 5 по 11 июня включительно. Для этого надо пройти верификацию через "Госуслуги" на сайте pg.er.ru. Итоги голосования мы подведем 13 июня", - сообщил Перминов, комментарий которого приводит пресс-служба единороссов.

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 10 сентября.