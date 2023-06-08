8 июня, 13:31,
обновлено 8 июня, 13:48
Военная операция на Украине

Совфед призвал парламенты мира дать оценку преступлению Киева на Каховской ГЭС

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет Федерации призывает парламенты мира дать оценку преступлению киевского режима на Каховской ГЭС и направить усилия на предупреждение новых международных терактов.

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Об этом говорится в обращении палаты, которое, как сообщила пресс-служба СФ, направлено парламентам мира в связи терактом, совершенным Украиной на ГЭС.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации призывает парламенты государств мира дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима и направить усилия на предупреждение новых актов международного терроризма", - говорится в документе. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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