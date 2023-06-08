Совфед призвал парламенты мира дать оценку преступлению Киева на Каховской ГЭС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет Федерации призывает парламенты мира дать оценку преступлению киевского режима на Каховской ГЭС и направить усилия на предупреждение новых международных терактов.

Об этом говорится в обращении палаты, которое, как сообщила пресс-служба СФ, направлено парламентам мира в связи терактом, совершенным Украиной на ГЭС.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации призывает парламенты государств мира дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима и направить усилия на предупреждение новых актов международного терроризма", - говорится в документе.