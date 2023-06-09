Сардана Авксентьева прокомментировала вынесенный на Украине заочный приговор

Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме заявила, что украинские спецслужбы могут узнать о ее местонахождении через Telegram-канал

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева заявила, что украинские спецслужбы могут узнать о ее местонахождении через Telegram-канал. Так депутат прокомментировала ТАСС в пятницу заочный приговор, вынесенный ей на Украине.

В четверг Служба безопасности Украины сообщила, что Авксентьеву заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) за голосование по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик.

"Я нахожусь в городе Мирном, провожу встречу с жителями, общаюсь со сторонниками партии "Новые люди". Буду здесь до завтра, пусть приезжают арестовывать. Вообще в своем Telegram-канале "Сардана" я регулярно сообщаю, где работаю", - сказала Авксентьева.