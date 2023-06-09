Путин в Сочи встретится с премьерами ЕАЭС

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что запланировано выступление президента

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится в Сочи с премьерами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что Путин 9 июня работает в Сочи. "Президент отправится в "Сириус", где примет участие во встрече с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ", - анонсировал представитель Кремля.

Песков также добавил, что "будет выступление - и Путина, и [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина, выступление глав зарубежных делегаций".