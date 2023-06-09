Встречи Путина, БПЛА в Воронеже и эвакуация в Херсонской области. Темы брифинга Пескова

Международная программа Владимира Путина, эвакуация из подтопленных районов Херсонской области, а также падение беспилотника в Воронеже и конкуренция с Западом в атомной отрасли стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Путин работает в Бочаровом Ручье в Сочи. Публичная часть его рабочего дня начнется с неформальной беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
- Затем глава государства отправится в "Сириус", где встретится с представителями зарубежных делегаций в рамках мероприятий ЕАЭС и СНГ.
- Ожидается отдельная рабочая встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
- После международных встреч Путин планирует посетить в "Сириусе" центр единоборств.
Об эвакуации из подтопленной Херсонщины
- "Мы оцениваем эти действия [спасателей в Херсонской области] как самоотверженные". "Президент Путин держит эту ситуацию под контролем". "Самоотверженно работают и местные власти".
- "Все работы проходят под обстрелами украинских вооруженных сил". "Эти обстрелы не прекращаются", они "варварские". "Есть погибшие, среди них даже беременная женщина".
- Наводнение "вызвано диверсией украинской стороны", которая "подорвала Каховскую ГЭС, плотину".
О попадании беспилотника в жилой дом в Воронеже
- "Мы видели сообщения, что он был сбит, и там уже попал сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы".
- "Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома".
- "Мы продолжаем борьбу и специальную военную операцию".
О намерении Запада противостоять РФ в атомной энергетике
- "Установление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции". Российская атомная отрасль доказала свои лидерские позиции и "готова доказывать свое преимущество".
- С недобросовестной конкуренцией "не единожды приходилось сталкиваться". "Целый ряд государств не гнушается ничем" в конкурентной борьбе на международных рынках.
О конфликте между Саудовской Аравией и США
- "Саудовская Аравия - это суверенное государство, ответственное, очень важный игрок на международных рынках". "Это суверенное государство может вполне принимать суверенные решения".