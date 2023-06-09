Встречи Путина, БПЛА в Воронеже и эвакуация в Херсонской области. Темы брифинга Пескова

Международная программа Владимира Путина, эвакуация из подтопленных районов Херсонской области, а также падение беспилотника в Воронеже и конкуренция с Западом в атомной отрасли стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Бочаровом Ручье в Сочи. Публичная часть его рабочего дня начнется с неформальной беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Затем глава государства отправится в "Сириус", где встретится с представителями зарубежных делегаций в рамках мероприятий ЕАЭС и СНГ.

Ожидается отдельная рабочая встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

После международных встреч Путин планирует посетить в "Сириусе" центр единоборств.

Об эвакуации из подтопленной Херсонщины

"Мы оцениваем эти действия [спасателей в Херсонской области] как самоотверженные". "Президент Путин держит эту ситуацию под контролем". "Самоотверженно работают и местные власти".

"Все работы проходят под обстрелами украинских вооруженных сил". "Эти обстрелы не прекращаются", они "варварские". "Есть погибшие, среди них даже беременная женщина".

Наводнение "вызвано диверсией украинской стороны", которая "подорвала Каховскую ГЭС, плотину".

О попадании беспилотника в жилой дом в Воронеже

"Мы видели сообщения, что он был сбит, и там уже попал сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы".

"Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома".

"Мы продолжаем борьбу и специальную военную операцию".

О намерении Запада противостоять РФ в атомной энергетике

"Установление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции". Российская атомная отрасль доказала свои лидерские позиции и "готова доказывать свое преимущество".

С недобросовестной конкуренцией "не единожды приходилось сталкиваться". "Целый ряд государств не гнушается ничем" в конкурентной борьбе на международных рынках.

О конфликте между Саудовской Аравией и США