9 июня, 08:58
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Встречи Путина, БПЛА в Воронеже и эвакуация в Херсонской области. Темы брифинга Пескова

МЧС России
© МЧС России

Международная программа Владимира Путина, эвакуация из подтопленных районов Херсонской области, а также падение беспилотника в Воронеже и конкуренция с Западом в атомной отрасли стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Путин работает в Бочаровом Ручье в Сочи. Публичная часть его рабочего дня начнется с неформальной беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
  • Затем глава государства отправится в "Сириус", где встретится с представителями зарубежных делегаций в рамках мероприятий ЕАЭС и СНГ.
  • Ожидается отдельная рабочая встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
  • После международных встреч Путин планирует посетить в "Сириусе" центр единоборств.

Об эвакуации из подтопленной Херсонщины

  • "Мы оцениваем эти действия [спасателей в Херсонской области] как самоотверженные". "Президент Путин держит эту ситуацию под контролем". "Самоотверженно работают и местные власти".
  • "Все работы проходят под обстрелами украинских вооруженных сил". "Эти обстрелы не прекращаются", они "варварские". "Есть погибшие, среди них даже беременная женщина".
  • Наводнение "вызвано диверсией украинской стороны", которая "подорвала Каховскую ГЭС, плотину".

О попадании беспилотника в жилой дом в Воронеже

  • "Мы видели сообщения, что он был сбит, и там уже попал сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы".
  • "Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома".
  • "Мы продолжаем борьбу и специальную военную операцию".

О намерении Запада противостоять РФ в атомной энергетике

  • "Установление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции". Российская атомная отрасль доказала свои лидерские позиции и "готова доказывать свое преимущество".
  • С недобросовестной конкуренцией "не единожды приходилось сталкиваться". "Целый ряд государств не гнушается ничем" в конкурентной борьбе на международных рынках.

О конфликте между Саудовской Аравией и США

  • "Саудовская Аравия - это суверенное государство, ответственное, очень важный игрок на международных рынках". "Это суверенное государство может вполне принимать суверенные решения".
 
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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичАрменияБелоруссияСШАРоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий СергеевичВоронежская областьПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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