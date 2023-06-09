Путин побывает в новой Академии единоборств на территории "Сириуса"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что экскурсию по центру для президента проведут руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, поскольку компания занималась созданием этого объекта, и глава Федерации дзюдо Сергей Соловейчик

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который в пятницу работает в Сочи и "Сириусе", побывает в Академии единоборств, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин после переговоров и встреч с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и руководителями правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) задержится на некоторое время в "Сириусе", чтобы побывать в Академии единоборств.

"Это универсальный спортивно-тренировочный центр", - уточнил Песков, добавив, что "это комплексный центр, в котором есть и гостиница, и медицинские подразделения". "Все это [сделано] на высочайшем уровне, позволит проводить тренировки наших сборных - не только самбистов и дзюдоистов, но и других борцов", - подчеркнул представитель Кремля. По его оценке, у российских спортсменов появился еще один ультрасовременный центр.

Пресс-секретарь рассказал, что экскурсию по центру для президента проведут руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, поскольку компания занималась созданием этого спортивного объекта, и глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Песков напомнил, что Академия единоборств строилась по поручению президента.

Как ранее сообщил Соловейчик, новая Академия единоборств, построенная на федеральной территории Сириус, станет основной базой для сборной России по дзюдо. Академия была построена на базе олимпийской арены для керлинга "Ледяной куб", реконструкция объекта началась в 2020 году. За два года арена была полностью перепрофилирована.