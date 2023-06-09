Первичные отделения московских единороссов поддержали выдвижение Собянина на выборы мэра

Секретарь Московского регионального отделения "Единой России" Петр Толстой заявил, что партия высоко оценивает вклад мэра Москвы в развитие столицы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Секретари первичных отделений московских единороссов поддержали выдвижение Сергея Собянина кандидатом в мэры Москвы. Резолюцию их встречи со столичным градоначальником в ходе конференции московского отделения партии зачитал его секретарь Петр Толстой.

"Мы высоко оцениваем вклад мэра Москвы Сергея Собянина в развитие столицы России, его несомненный авторитет у москвичей и руководства нашего государства и поддерживаем кандидатуру Сергея Собянина на выдвижение 28-й московской конференцией кандидатом на должность мэра Москвы", - зачитал Толстой текст, направленный в адрес делегатов конференции.

Со своей стороны Толстой отметил, что москвичи и московское отделение партии сумели "адекватно оценить ситуацию и откликнуться на те изменения, которые произошли в последнее время". "Главный запрос страны - это объединить людей вместе, вокруг президента, вокруг мэра Москвы. В это сложное время, в тяжелый период испытаний для нашей страны Москва стала образцом для всех регионов в отношении к происходящим событиям", - сказал он.

Толстой напомнил, что с первых дней СВО "все приемные депутатов, все приемные местных отделений работали на помощь фронту, на помощь тем, кто остался без крова", на помощь мобилизованным, семьям раненых и погибших.

В пятницу конференция московского городского отделения "Единой России" тайным голосованием должна принять решение о выдвижении кандидата на пост мэра Москвы. По уставу партии, до этого претендент на выдвижение должен заручиться поддержкой секретарей первичных отделений.

7 июня депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. 8 июня Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.