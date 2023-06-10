МИД РФ пообещал ответные меры на понижение уровня дипотношений Исландией

В ведомстве отметили, что такое решение Рейкьявика рушит весь комплекс взаимодействия с Москвой

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Москва соответствующим образом отреагирует на недружественное решение Исландии понизить уровень дипотношений с РФ и будет учитывать этот шаг Рейкьявика при выстраивании двусторонних связей в будущем. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД России.

"Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция", - указали в ведомстве.

"Принятое властями Исландии решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве", - отметили в российском МИД.