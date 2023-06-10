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День России

Грызлов заявил, что экономика НАТО и ЕС активно работает на спонсирование нацизма

Посол РФ в Белоруссии подчеркнул, что применение ВСУ натовских наступательных вооружений привело к запредельному росту жертв среди мирных жителей Донбасса

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Десятки государств участвуют в агрессии против России, а НАТО и Евросоюз активно работают на раскручивание военной спирали. Об этом заявил председатель высшего совета партии "Единая Россия", посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов на торжественном приеме по случаю Дня России.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня российские солдаты вновь сражаются на земле, где прежде насмерть стояли наши герои Великой Отечественной войны. Сейчас, как и тогда, в агрессии против России участвуют десятки государств. Экономика стран НАТО и Евросоюза активно работает на спонсирование нацизма, раскручивание военной спирали и продолжение геноцида", - отметил дипломат.

По словам Грызлова, применение Вооруженными силами Украины натовских наступательных вооружений привело к запредельному росту жертв среди мирных жителей Донбасса. "Однако ни сам киевский режим, ни его кураторы в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне не считаются ни с какими потерями. Как показали последние дни, украинские правители по указке сверху даже устроили экологическую катастрофу, думая, что она поможет хоть немного оттянуть их неизбежное поражение", - сказал российский посол. Он считает, что судьба тысяч людей, лишившихся дома и потерявших своих близких, представителей Киева и Запада попросту не заботит. "Таково истинное лицо западного "гуманизма", - заявил Грызлов.

В России, подчеркнул он, гордятся участниками специальной военной операции. "Страна как никогда сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Их ежедневный подвиг служит для нас наглядным подтверждением, что историческая память, вера и сила многонационального народа России не были утеряны", - отметил Грызлов. "Мы уверены в нашей победе, потому что не можем и не имеем права допустить торжества зла. Россия никогда не поступается своей миссией, принципами и ценностями. Так было всегда, в каждый период истории нашей страны", - заключил посол РФ в Белоруссии.

  

Теги:
Грызлов, Борис ВячеславовичРоссияДень России
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