В МИД РФ заявили, что перспектива запуска аммиакопровода отодвинута надолго из-за подрыва

Заместитель министра иностранных дел России призвал международное сообщество к реакции на этот инцидент

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Подрыв Киевом аммиакопровода Тольятти - Одесса сделал непредсказуемыми сроки возобновления экспорта аммиака через украинские порты, в том числе через порт Южный. Перспектива его запуска отодвинута надолго, заявил в субботу на брифинге в Женеве глава российской межведомственной делегации на консультациях с представителями ООН, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, поднимался ли на консультациях с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNKTAD) Ребекой Гринспен вопрос о подрыве аммиакопровода, Вершинин сказал: "Естественно, мы это обсуждали". Он напомнил, что стамбульские договоренности "предусматривают экспорт аммиака в качестве очень важного продукта для получения удобрений, которые на самом деле реально нужны в странах Африки, Азии и Латинской Америки".

"Все эти месяцы, почти год, собственно, киевский режим саботировал имплементацию всех этих договоренностей. Аммиак так и не начал поступать на внешние рынки", - продолжил Вершинин. Однако устроенный киевским режимом теракт в отношении аммиакопровода "выходит за рамки понимания", добавил он. "Этот теракт поставил как минимум точку в возможности предсказуемого по времени возобновления экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты, в частности в порт Южный", - отметил Вершинин.

В последнее время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступал с различными идеями и инициативами по поводу возобновления поставок аммиака, напомнил замглавы МИД РФ. "Сегодня, по существу, нанесен удар всем этим идеям и инициативам. Реальная перспектива восстановления, запуска аммиакопровода отодвинута очень надолго", - подчеркнул дипломат.

"Мы не испытываем иллюзий в связи с неконструктивной и, я бы сказал, преступной линией киевской стороны в том, что касается поставок аммиака на внешний рынок. Это, на мой взгляд, должно получить должную реакцию со стороны международного сообщества", - резюмировал Вершинин.