Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в Херсонской области

Врио губернатора региона ранее анонсировал подготовку указа об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 11 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах жителям региона, пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

"Подписал указ "Об утверждении положения и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - сообщил он в воскресенье в Telegram-канале.

Ранее Сальдо проинформировал, что подготовил указ об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС.