11 июня, 08:10,
обновлено 11 июня, 08:19
Военная операция на Украине

Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в Херсонской области

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Врио губернатора региона ранее анонсировал подготовку указа об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 11 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах жителям региона, пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

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"Подписал указ "Об утверждении положения и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - сообщил он в воскресенье в Telegram-канале.

Ранее Сальдо проинформировал, что подготовил указ об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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