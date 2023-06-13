Путин напомнил, что Россия десятилетиями кормила Украину и поддерживала ее экономику

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия долгие годы поддерживала экономику Украины, в том числе за счет дешевых энергоносителей и кредитов, но ничего не помогало выстроить нормальные отношения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"На этом направлении что только не делали. Десятилетиями, по сути дела, если не кормили, то поддерживали экономику за счет дешевых энергоносителей, того, сего, кредитов и так далее. Но ничего не помогает. Чем закончилось? Наших сторонников начали просто убивать на улицах. Дошли до госпереворота", - пересказал он события на Украине.