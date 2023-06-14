14 июня, 12:05,
обновлено 14 июня, 12:15
ПМЭФ

Песков сообщил, что встреча Путина с премьером Кубы начнется с минуты на минуту

Мануэль Марреро также примет участие в ПМЭФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с премьером Кубы Мануэлем Марреро, впоследствии Марреро также примет участие в ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Буквально с минуты на минуту должна начаться встреча с премьер-министром Кубы. Он находится с весьма насыщенным и содержательным визитом в нашей стране. Далее он после встречи с Путиным отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в ПМЭФ", - сказал представитель Кремля.

По его словам, такой уровень контактов, "безусловно, соответствует уровню теплых, конструктивных, союзнических отношений" России с Кубой.

Ранее в Москве Марреро провел встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПМЭФ
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