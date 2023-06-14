"Санитарная зона", информация военкоров и "аренда Крыма". Темы брифинга Пескова

Необходимость "санитарной зоны" на Украине, итоги встречи Владимира Путина с военкорами, а также возможность "аренды Крыма" для урегулирования на Украине в проекте соглашения 2022 года стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин в среду работает в Кремле. Утром уже состоялся международный разговор с лидером Мали Ассими Гойтой. "Буквально в данную минуту" должна начаться встреча с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом.

Далее у главы государства непубличные рабочие встречи. Одновременно президент готовится к участию в пятницу в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Оно намечено на 14:00 мск. В других мероприятиях ПМЭФ президент принимать участие не собирается.

О "санитарной зоне" на Украине

"Речь идет о том, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки объектов инфраструктуры, мирных граждан".

"По мере того как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение <...>, придется эту военную инфраструктуру отодвигать".

О якобы договоренностях об "аренде Крыма"

Заявления о якобы имевшихся в прошлом году договоренностях с Украиной оформить переход Крыма под российскую юрисдикцию через механизм аренды неверны. "Это не так".

"Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион".

О зерновой сделке

"Россия неоднократно уже делала такие жесты доброй воли, проявляя весьма и весьма ответственный подход". "В условиях отсутствия взаимности, отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся России, это проявление доброй воли не может быть бесконечным".

О досрочном выходе России из зерновой сделки речи пока не ведется.

О военкорах как источнике информации

О том, чтобы военкоры становились каким-то особенным или главным источником информации для Путин, "не может быть и речи".

"Президент получает информацию из множества источников", в том числе из ежедневных докладов Минобороны, через общение как простыми людьми, так и с командирами только-только закончивших сражения подразделений, ранеными в госпиталях, да и из СМИ.

"Он эту свою практику будет продолжать". "Он всегда так делает, в этом его сильная сторона".

Об освобождении от уголовной ответственности участников СВО

"Пока идет обсуждение в парламенте, мы не считаем возможным это комментировать".

О статусе СВО

Переименовывать спецоперацию на Украине или менять ее статус в Кремле не планируют, "это остается специальной военной операцией, и она продолжается".

"Это в том числе и правозащитная операция". "Одной из главнейших целей является защита права на жизнь людей Донбасса".

О подрыве "Северных потоков"

"Мы самым тщательным образом фиксируем различные сливы, вбросы информации [о теракте на "Северных потоках"], которые появляются то там, то сям". "Каждая версия <...> заслуживает внимания".

Теракт на трубопроводах мог быть осуществлен "только специальными службами". "Мы не можем исключать, что вся эта информация вбрасывается, с тем чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков".

"По-прежнему не имеем возможности быть частью следственного процесса". "Настаиваем, что должно быть абсолютно транспарентное и инклюзивное следствие международное".

О намерении Макрона поехать на саммит БРИКС

В Кремле не знают, "как, в качестве кого, с какой целью" президент Франции Эмманюэль Макрон намерен поехать на саммит БРИКС в ЮАР. "Мы не располагаем такой информацией".

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