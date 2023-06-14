Ушаков сообщил, что в ПМЭФ примут участие высокопоставленные лица из более 15 стран

Помощник президента назвал в числе наиболее заметных гостей президента Алжира Абдельмаджида Теббуна

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Официальные высокопоставленные лица из более чем 15 государств примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Ожидается, что в Петербурге будут высокопоставленные официальные лица из более 15 стран, в числе наиболее заметных гостей - президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который в эти дни наносит государственный визит в РФ", - сказал представитель Кремля. По его словам, президент Алжира вместе с президентом РФ Владимиром Путиным примет участие в основном пленарном заседании форума 16 июня, выступят с докладом, оба лидера примут участие в дискуссии, ответят на вопросы. "На главном пленарном заседании на подиуме будут находится президент России и президент Алжира в этом году", - уточнил Ушаков.

Говоря о других участниках, он отметил, что в Санкт-Петербурге будут находиться президент Армении Ваагн Хачатурян, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров. "Все они выступят на церемонии открытия Петербургского форума", - добавил Ушаков. Говоря об участниках из других стран, он сообщил, что в Санкт-Петербург приедут заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты из целого ряда стран, руководители международных организаций и объединений. Ранее сообщалось, что в качестве страны - гостя ПМЭФ, который проходит 14-17 июня, в нынешнем году выступают Объединенные Арабские Эмираты.

Ушаков обратил внимание на то, что ПМЭФ проводится ежегодно под патронатом президента России. "Собирает мировых лидеров и руководителей крупных российских и иностранных компаний, банков, ведущих экспертов, представителей науки, СМИ, гражданского общества", - отметил он. "В этом году будет тоже достаточно массированное участие иностранных гостей. Мы привыкли поражать друг друга цифрами, но я воздержусь от этого", - сказал помощник главы государства. Он объяснил, что данные о количестве участников сообщаются организаторами. "Мне кажется, что лучше подводить итоги международного участия уже после мероприятий", - заметил он.

Представитель Кремля напомнил, что лозунг нынешнего ПМЭФ - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Мероприятия форума сгруппированы по пяти основным тематическим блокам: "мировая экономика в эпоху глобального перелома", "российская экономика - адаптация к росту", "выстраивание технологического суверенитета", "рынок труда - ответ на новые вызовы", а также "народосбережение, качество жизни - основной приоритет".