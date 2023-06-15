Путин и президент Алжира проведут переговоры в Кремле

В ходе встречи лидеры стран подпишут совместные документы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле коллегу из Алжира Абдельмаджида Теббуна, который находится в России с государственным визитом.

Как ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, состоятся полноформатные переговоры в узком и расширенном форматах, президенты выступят с заявлениями по итогам. На переговорах, в частности, будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития стратегического российско-алжирского сотрудничества в различных областях и актуальные темы международной повестки дня, включая положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В целом, по словам Ушакова, по большинству международных проблем позиции стран "или совпадают, или очень-очень близки". Он отмечал, что на переговорах будет обсуждаться общая канва отношений России и Африки с учетом предстоящего в конце июля саммита и "различные аспекты украинского кризиса".

Также планируется подписание совместных документов. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на встрече с Теббуном отмечал, что будет подписана декларация об углубленном стратегическом партнерстве стран. По словам председателя правительства, этот документ "ознаменует переход российско-алжирского взаимодействия на новый качественный уровень". Мишустин подчеркивал, что правительства России и Алжира обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне.

Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов и используется нечасто. Обычно такие визиты подразумевают, что помимо деловых переговоров проходит несколько дополнительных протокольных мероприятий и встреч.

Теббун прибыл в Москву 13 июня. Помимо Мишустина он провел переговоры со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, принял участие в российско-алжирском бизнес-форуме.

В пятницу программа Теббуна продолжится в Санкт-Петербурге, где он вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, выступит с докладом.

Россия готова к наращиванию связей

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов, отвечая на вопрос ТАСС, говорил, что Россия очень хорошо оценивает визит алжирского лидера. Дипломат обращал внимание на перспективы для развития сотрудничества на уровне бизнес-сообществ и компаний, а также на перспективы технического взаимодействия.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников напоминал, что Алжир пользуется торговыми преференциями Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам министра, Россия заинтересована в соглашении о свободной торговле с Алжиром и готова содействовать этому, в том числе посредством консультаций в ЕАЭС. В числе возможных сфер сотрудничества Решетников перечислял промышленность, энергетику, банки, геологию и недропользование, транспорт и логистику.

В ноябре 2022 года алжирские власти подали официальную заявку и на присоединение к группе БРИКС. Председатель "Деловой России" Алексей Репик подчеркивал, что бизнес РФ поддерживает такое решение. По его мнению, необходимо принять меры, которые позволят расширить сотрудничество между предпринимателями двух стран, в частности, можно было бы распространить безвизовый режим на представителей бизнеса, расширить возможности для таких поездок. Глава "Деловой России" также полагает, что странам следует уделять большее внимание инновационным проектам, а российские технологии могут помочь повысить конкурентоспособность алжирской продукции на мировых рынках.

Ожидания алжирской стороны

Президент Алжира в ходе визита говорил о том, что его страна рассчитывает на развитие отношений с Россией во всех областях. Он обращал внимание на историю отношений государств, которые "не могут измениться, даже если изменяется обстановка в мире". По словам Теббуна, в нынешних условиях в политическом плане между странами по-прежнему есть взаимопонимание.

Лидер Алжира видит перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, точных науках и культуре.

Министр энергетики и шахт Алжира Мухаммед Аркаб ранее выступил с призывом к российским компаниям увеличить инвестиции в страну. Также он отметил, что республика заинтересована в укреплении и развитии отношений с Россией, чтобы найти новые возможности в геологоразведке, производстве энергоресурсов и других сферах.

В свою очередь министр экономики знаний, стартапов и микропредприятий Алжира Ясин эль-Махди Валид особенно выделял возможности для наращивания связей в области цифровой экономики. По его словам, технологические компании могут открывать "дочек" в Алжире и оказывать информационную поддержку в IT-сфере.

Отношения РФ и Алжира

Алжир входит в тройку ведущих торговых партнеров России в Африке, занимая третье место после Египта и Марокко. За 2022 год товарооборот составил $1,7 млрд, а в январе - марте 2023 года увеличился на 73,7%. В 2022 году в два раза возрос объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, превысив $700 млн. Страны также развивают связи в энергетике.

Еще одна важная область сотрудничества - фармацевтика. В Алжир было поставлено 1 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V", налажен экспорт противоопухолевых препаратов, при участии российской стороны на алжирской территории осуществляется производство инсулина.

Особое внимание традиционно уделяется гуманитарным связям, Россия оказывает содействие в подготовке для Алжира квалифицированных кадров. За годы сотрудничества подготовлено около 19 тыс. алжирских специалистов в различных областях, в российских вузах обучается около 1,5 тыс. граждан Алжира.

Страны успешно работают в многосторонних форматах и организациях, в том числе в ООН с учетом избрания Алжира в качестве непостоянного члена Совета Безопасности на 2024-2025 годы. Налажена продуктивная совместная работа в рамках ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа.