14 июня, 21:31

Путин заслушал доклад Скворцовой по теме Каховской ГЭС

После этого глава Федерального медико-биологического агентства доложила о ситуации в новых регионах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

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"Начнем с ситуации, которая складывается вокруг Каховской ГЭС", - сказал глава государства, открывая встречу.

После этого Скворцова доложила о ситуации в новых регионах.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, восемь человек погибли (двое из них - в результате обстрела пункта эвакуации), более 60 госпитализированы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСкворцова, Вероника Игоревна
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