РФ указала СБ ООН на отсутствие прогресса в расследованиях по "Северным потокам"

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал ложными утверждения о том, что России известно о ходе этих расследований

ООН, 15 июня. /ТАСС/. Россия привлекла внимание Совета Безопасности ООН к тому, что национальные расследования по диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" не продвигаются. Об этом заявил в четверг журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы привлекли внимание наших коллег в Совете Безопасности к тому, что так называемые национальные расследования, проводимые Швецией, Германией и Данией, не продвигаются", - заявил Полянский. При этом он назвал ложными утверждения о том, что России известно о ходе этих расследований.

СБ ООН должен быть проинформирован о национальных расследованиях подрыва "Северных потоков", заявил Полянский.

По его словам, Россия будет прилагать усилия для организации международного расследования подрыва "Северных потоков" и наказания виновных.