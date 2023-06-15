15 июня, 16:10,
обновлено 15 июня, 16:25
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

РФ указала СБ ООН на отсутствие прогресса в расследованиях по "Северным потокам"

Swedish Coast Guard via AP
Место происшествия на газопроводе "Северный поток", 29 сентября 2022 года
© Swedish Coast Guard via AP

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал ложными утверждения о том, что России известно о ходе этих расследований

ООН, 15 июня. /ТАСС/. Россия привлекла внимание Совета Безопасности ООН к тому, что национальные расследования по диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" не продвигаются. Об этом заявил в четверг журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы привлекли внимание наших коллег в Совете Безопасности к тому, что так называемые национальные расследования, проводимые Швецией, Германией и Данией, не продвигаются", - заявил Полянский. При этом он назвал ложными утверждения о том, что России известно о ходе этих расследований.

СБ ООН должен быть проинформирован о национальных расследованиях подрыва "Северных потоков", заявил Полянский.

По его словам, Россия будет прилагать усилия для организации международного расследования подрыва "Северных потоков" и наказания виновных. 

Теги:
ШвецияГерманияДанияРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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