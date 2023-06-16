Посол РФ в Китае считает, что Россия выстояла перед беспрецедентным давлением Запада

Российская экономика продолжает свое поступательное развитие, отметил Игорь Моргулов

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Россия выстояла перед беспрецедентным давлением со стороны западных стран и готова к перспективным долгосрочным проектам с дружественными государствами. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

"В настоящее время Россия подвергается беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению [со стороны Запада], целью которого ставилось обрушение отечественной экономики, подрыв устойчивости национальной валюты, понижение качества жизни граждан нашей страны, - сказал он, выступая на форуме 13-й Китайской ярмарки зарубежного инвестиционного сотрудничества в Пекине. - Эти расчеты наших недоброжелателей провалились. Экономика России не только выстояла, но и продолжает свое поступательное развитие".

Посол напомнил, что уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне и составляет 3,5%. Инфляция по состоянию на начало мая замедлилась до 2,3% в годовом исчислении. "Это минимальная величина для всех стран Европы", - подчеркнул Моргулов.

"Готовы совместно реализовывать на российской территории перспективные долгосрочные взаимовыгодные проекты. Я рассчитываю, что сегодняшнее мероприятие позволит представителям деловых кругов Китая получить ясное представление о российской инвестиционной среде, послужит основанием для дальнейшего практического сотрудничества между нашими странами", - подытожил он.