Лавров: власти Евросоюза понимают, что не смогут победить Россию в развязанной ими войне

Глава МИД РФ считает, что страна должна оставаться сама собой, продолжать создавать возможности для развития искусства, науки, образования и открыто делиться своими достижениями со всем миром

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти стран Европейского союза осознают, что не смогут победить Россию в развязанной ими войне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому обществу "Знание" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Посмотрите, кто сейчас руководит Европейским союзом. Это люди абсолютно одержимые собственной властью, непоправимой уверенностью в собственной правоте, стремлением наказывать Россию для того, чтобы другим было неповадно. Они понимают, что война, развязанная ими против нас, не может нас сломить. Понимают, хотя произносят каждый день, что нанесут нам "стратегическое поражение", что это невозможно. Что после того, как они проиграют эту войну и не смогут реализовать свои угрозы "нанести России стратегическое поражение", их вес на мировой арене резко понизится", - отметил министр.

По словам Лаврова, все сейчас понимают, кто чего стоит, а значит, будет "просто наглядно доказано, что Запад теряет свои прежние позиции". "Его эпоха, продолжавшаяся практически 500 лет, уходит и придется жить по другим правилам, возвращающим нас к Уставу ООН - уважать суверенное право всех государств", - продолжил глава дипведомства.

Как отметил министр, Россия должна оставаться сама собой, продолжать создавать возможности для развития искусства, науки, образования и открыто делиться своими достижениями со всеми странами мира, как делала это до сих пор. "Я считал, что пик русофобии пройден. Но недавно президент Чехии Петр Павел сказал, что нужно установить наблюдение за всеми россиянами, за лицами российского происхождения, находящимися на территории Европы. Значит, еще не до конца у них созрело понимание того, что русофобия - путь в никуда, - добавил Лавров. - Невозможно "убить" русскую культуру, кто бы как ни старался. Это делают те, кто сам не отличается культурой поведения, сосуществования в этом мире, кто по-настоящему не представляет свои народы и нации".