17 июня, 16:08,
обновлено 17 июня, 16:30
Военная операция на Украине

Путин: после госпереворота на Украине в 2014 году РФ стремилась решить ситуацию мирно

Президент напомнил, что в 2014 году часть населения Украины не поддержала произошедший в стране госпереворот и объявила о том, что население этих территорий не будет подчиняться новым правителям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Россия поддержала людей на Донбассе после госпереворота на Украине и долгое время стремилась урегулировать ситуацию мирно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией африканских стран.

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Он напомнил, что в 2014 году часть населения Украины не поддержала произошедший в стране госпереворот и объявила о том, что население этих территорий не будет подчиняться новым правителям. "Россия вынуждена была поддержать этих людей, имея в виду наши исторические связи и с территориями, и культурно-языковые связи с теми людьми, которые на этих территориях проживают. Долгое время мы стремились восстановить ситуацию на Украине мирными средствами", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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