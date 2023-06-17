Путин: после госпереворота на Украине в 2014 году РФ стремилась решить ситуацию мирно

Президент напомнил, что в 2014 году часть населения Украины не поддержала произошедший в стране госпереворот и объявила о том, что население этих территорий не будет подчиняться новым правителям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Россия поддержала людей на Донбассе после госпереворота на Украине и долгое время стремилась урегулировать ситуацию мирно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией африканских стран.

Он напомнил, что в 2014 году часть населения Украины не поддержала произошедший в стране госпереворот и объявила о том, что население этих территорий не будет подчиняться новым правителям. "Россия вынуждена была поддержать этих людей, имея в виду наши исторические связи и с территориями, и культурно-языковые связи с теми людьми, которые на этих территориях проживают. Долгое время мы стремились восстановить ситуацию на Украине мирными средствами", - сказал Путин.