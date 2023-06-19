Захарова назвала сатанизмом "освящение" главой ПЦУ иконы с изображением Бандеры и Шухевича

Официальный представитель МИД России считает, что это свидетельствует о намерении раскольнической церкви "окончательно отказаться от православия"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанизмом "освящение" главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко) иконы Богородицы с изображением людей, похожих на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца.

"Освящение" иконописных работ с изображением фашистов и националистов кроме как сатанизмом назвать невозможно", - написала она в своем Telegram-канале в понедельник. Дипломат отметила, что раскольники, которые на самом деле являются "западными диверсантами, внедренными Вашингтоном в православную церковь, изобличили сами себя".

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что, согласно информации православных украинских СМИ, "Бандера, и Коновалец, и Шухевич считали себя униатами, то есть в религиозных вопросах подчинялись главе католиков - Папе Римскому". "В этом можно легко усмотреть намерение раскольнической "ПЦУ" окончательно отказаться от православия", - добавила она.

"104-я бригада теробороны ВСУ сообщает, что автором изображения стал иконописец Тимофей Папирный, ныне взявший в руки оружие, - продолжила Захарова. - Причем раньше его мастерская творила настоящие иконы: святой равноапостольной великой русской княгини Ольги, прославленного Русской православной церковью в лике преподобных Серафима Саровского".

"Так бывает, что под шкурой агнцев скрываются волки. Мы долго этого ждали, и вот оно свершилось - темные силы изобличили сами себя", - заключила дипломат.

Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о том, что глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) "освятил" новую "икону" Богородицы "С оружием в руках и с Богом в сердце", на которой изображены люди, похожие на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца. В центре "иконы" изображена Богородица, у ее подножия, по данным СПЖ, - "защитники Украины разных времен": казаки и воины запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии, а также военнослужащие вооруженных сил страны.