МИД РФ указал ООН на политизацию гуманитарных задач по новым территориям России

В ведомстве отметили, что "под лозунгами заботы о гражданском населении послушно и без лишних угрызений совести отрабатывается политический заказ западных столиц"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия указывает представителям ООН на двойные стандарты и политизацию гуманитарных задач по новым российским территориям. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ в связи с заявлением гуманитарного координатора ООН по Украине Денис Браун об оказании помощи подконтрольным России районам, включая пострадавшие после разрушения Каховской ГЭС.

"Российская сторона в очередной раз указывает на двойные стандарты и откровенную политизацию гуманитарных задач, - указали в дипведомстве. - Под лозунгами заботы о гражданском населении послушно и без лишних угрызений совести отрабатывается политический заказ западных столиц".

В ведомстве подчеркнули необходимость прояснить ситуацию в связи с обвинением координатора ООН в адрес РФ в непредоставлении доступа к пострадавшим территориям. Там констатировали, что на практике "благородные заявления представителей ООН о желании помогать нуждающимся ни к каким конкретным усилиям и результатам не привели", несмотря на то, что с февраля 2022 года РФ активно выступала за продолжение международного гуманитарного содействия по линии ООН и Международного комитета Красного креста гражданскому населению Донбасса, вынужденному на протяжении нескольких лет жить под обстрелами и в условиях тотальной изоляции со стороны киевского режима.

"В руководстве организации не рассматривали и не рассматривают никакие варианты доставки помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, в Запорожскую и Херсонскую области, кроме как из Киева и с пересечением линий боевого соприкосновения, - подчеркнули в МИД. - Главная причина таких жестких установок отнюдь не гуманитарная, а сугубо политическая, страдания простых людей не учитываются. Нужно, получается, лишь показать контроль режима в Киеве над теми территориями, которые он уже долгие годы не представляет".

Предложения РФ отклонены

Россия, продолжили в министерстве, "постоянно обращала внимание представителей ООН на отсутствие необходимых условий безопасности на фоне активных боевых действий, высоких рисков диверсий и провокаций, заминированности местности, которые фактически делают доступ через линии боевого соприкосновения невозможным". Москва неоднократно предлагала рассмотреть варианты доставки помощи из внутренних районов России по налаженным маршрутам, по которым уже осуществлялось снабжение Донбасса, указали в МИД, однако "все эти предложения были отклонены ООН по указке Киева и его западных кураторов".

Вместе с тем, подчеркнули в дипведомстве, с вхождением Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ изменился и юридический статус этих территорий, но в ООН проигнорировали данные изменения и четко выраженную волю населения этих районов, "упорно пытаясь продавить заведомо неприемлемый вариант заезда из Киева, как будто это все еще части территории Украины".

"Принципиальность руководства ООН в соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины была бы даже похвальна, если бы буквально ежедневно они же не попирали те же самые принципы, но в других странах", - отметили в ведомстве.

В этой связи в МИД РФ напомнили о ситуации в Сирии, где Секретариат ООН с 2014 года обслуживает нарушающий нормы международного гуманитарного права трансграничный механизм по доставке помощи в террористический анклав в Идлибе без согласования и координации с Дамаском, при прямом нарушении суверенитета и территориального единства Сирии.