СФ обсудит преступления Киева против детей и право судимых служить в ВС РФ по контракту

Также выступит председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании в среду законы о праве судимых служить в Вооруженных силах (ВС) РФ по контракту, об основаниях их освобождения от уголовной ответственности, а также о внеочередном зачислении детей погибших участников спецоперации в детсады и школы. Также сенаторы намерены обсудить постановление о поддержке инициативы Госдумы по возбуждению парламентского расследования преступных действий киевского режима в отношении детей, заслушать доклад об особенностях защиты госсуверенитета РФ в 2022-2023 годах, в период проведения СВО, и выступление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

Накануне Госдума приняла на пленарном заседании постановление о проведении парламентского расследования преступлений Киева против детей, которым предусматривается создание совместной с Совфедом комиссии. В ее состав вошли 13 депутатов, сопредседателем от Госдумы стала вице-спикер Анна Кузнецова.

Как сообщил журналистам глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, постановление Госдумы поступило в Совет Федерации, и в среду сенаторы рассмотрят вопрос о создании совместной комиссии. Как ожидается, сопредседателем комиссии от СФ станет вице-спикер Галина Карелова - ее кандидатура, по словам Тимченко, была рекомендована во вторник на Совете палаты. В ее состав также войдут 13 сенаторов. Согласно закону, комиссию создадут на срок до одного года, а результаты расследования направят руководству страны.

Также сенаторы вслед за Думой планируют одобрить закон, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Речь в законе идет как о гражданах, отбывших наказание, судимость которых погашена, так и об имеющих судимость. Исключение составят те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужденные за преступления против половой неприкосновенности детей, шпионаж, захват заложника и по некоторым статьям, связанным с уголовной ответственностью за экстремистские преступления. Кроме того, согласно документу, контракты с ВС РФ смогут заключать граждане, признанные ограниченно годными к военной службе и не имеющими заболеваний из перечня, утвержденного Минобороны РФ.

Также Совфед намерен обсудить закон, устанавливающий правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, будут освобождаться от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Речь в законе идет о преступлениях, совершенных до дня его вступления в силу, воспользоваться новой нормой смогут лица, которые находятся в настоящее время под следствием или осуждены, а также отбывшие наказание и освобожденные условно досрочно.

Кроме того, как ожидается, в среду рассмотрят закон о праве детей всех участников спецоперации на первоочередное зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря, а также о внеочередном предоставлении мест в таких учреждениях для детей военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО. Еще один закон, включенный в предварительную повестку заседания, предлагает учитывать срочную службу в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Документ также содержит норму о льготах при поступлении в вуз для участников специальной военной операции.

Другие вопросы повестки

В первой части пленарного заседания председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина расскажет о роли финансового сектора в обеспечении экономического развития страны. В рамках часа субъекта перед сенаторами выступят глава Чувашии Олег Николаев и председатель Госсовета республики Леонид Черкесов.

Также в среду сенаторы намерены обсудить закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси, который позволит с 1 сентября 2024 года повысить в четыре раза размер страховых выплат таким пассажирам. Согласно документу, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру. Предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси.

Совфед планирует обсудить и принять проект заявления в связи с Международным днем парламентаризма. В нем сенаторы осуждают введение странами коллективного Запада незаконных санкций против российских парламентариев и подчеркивают, что такие действия подрывают основы межпарламентского сотрудничества.

Также в повестке заседания - законы об оказании бесплатной адвокатской юридической помощи, об установлении трехдневного срока для окончания исполнительных производств в случае фактического погашения долга, о расширении возможности для эмитентов и инвесторов в совершении операций с ценными бумагами, в том числе с использованием финансовых платформ, о введении штрафов за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг и другие вопросы.