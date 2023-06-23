Путин встретится с президентом НМИЦ эндокринологии Минздрава Иваном Дедовым

У президента и главного внештатного эндокринолога "давний диалог", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет встречу с главным эндокринологом Минздрава РФ, президентом НМИЦ эндокринологии Минздрава России и Российской ассоциации эндокринологов Иваном Дедовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Среди встреч, которые у него [Путина] сегодня запланированы, рабочих: он примет сегодня Ивана Ивановича Дедова, директора национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, нашего одного из ведущих ученых", - сказал он журналистам.

Песков отметил, что у президента и главного внештатного эндокринолога "давний диалог". "И сегодня будет такая беседа в открытом режиме", - уточнил пресс-секретарь.