23 июня, 10:25

Путин встретится с президентом НМИЦ эндокринологии Минздрава Иваном Дедовым

У президента и главного внештатного эндокринолога "давний диалог", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет встречу с главным эндокринологом Минздрава РФ, президентом НМИЦ эндокринологии Минздрава России и Российской ассоциации эндокринологов Иваном Дедовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Среди встреч, которые у него [Путина] сегодня запланированы, рабочих: он примет сегодня Ивана Ивановича Дедова, директора национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, нашего одного из ведущих ученых", - сказал он журналистам.

Песков отметил, что у президента и главного внештатного эндокринолога "давний диалог". "И сегодня будет такая беседа в открытом режиме", - уточнил пресс-секретарь. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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