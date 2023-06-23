23 июня, 10:58,
обновлено 23 июня, 11:40

Рябков не исключил, что США могут предпринять какие-то шаги по выходу из ДСНВ

Замглавы МИД РФ заявил, что Россия не хотела бы слома ДСНВ по вине США

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что Вашингтон может предпринять шаги по выходу из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Читайте также
Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях

"Если договор умрет сам собой, то есть истечет срок его действия, либо американцы предпримут какие-то шаги по выходу из этого договора, чего я не могу исключать, и начнется какое-то наращивание в этой сфере, это будет тревожным событием. Но в любом случае интересы нашей безопасности не пострадают", - заявил замминистра в пятницу журналистам.

По словам Рябкова, "обычное международное право допускает ситуации, когда противоположная сторона в условиях приостановки выполнения обязательств одной из сторон договора может действовать аналогичным образом". "Но мы, конечно, не хотели бы, чтобы по вине США произошел слом ДСНВ, - добавил замглавы МИД РФ. - Они и так достаточно пренебрежительно обращались с этим документом".

"У нас возможности в этой сфере таковы, что любые негативные сценарии могут быть предвосхищены и снивелированы с учетом тех ресурсов, которыми мы располагаем", - указал Рябков.

Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. По его словам, Москва, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ. 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация