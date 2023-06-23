Рябков не исключил, что США могут предпринять какие-то шаги по выходу из ДСНВ

Замглавы МИД РФ заявил, что Россия не хотела бы слома ДСНВ по вине США

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что Вашингтон может предпринять шаги по выходу из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Если договор умрет сам собой, то есть истечет срок его действия, либо американцы предпримут какие-то шаги по выходу из этого договора, чего я не могу исключать, и начнется какое-то наращивание в этой сфере, это будет тревожным событием. Но в любом случае интересы нашей безопасности не пострадают", - заявил замминистра в пятницу журналистам.

По словам Рябкова, "обычное международное право допускает ситуации, когда противоположная сторона в условиях приостановки выполнения обязательств одной из сторон договора может действовать аналогичным образом". "Но мы, конечно, не хотели бы, чтобы по вине США произошел слом ДСНВ, - добавил замглавы МИД РФ. - Они и так достаточно пренебрежительно обращались с этим документом".

"У нас возможности в этой сфере таковы, что любые негативные сценарии могут быть предвосхищены и снивелированы с учетом тех ресурсов, которыми мы располагаем", - указал Рябков.

Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. По его словам, Москва, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ.