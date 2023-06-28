Песков: Москва отвергла выводы докладчиков ООН, обвинивших ВС РФ в нарушении прав детей

Пресс-секретарь президента сообщил, что военные, неоднократно рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские военные неоднократно рисковали жизнями для спасения детей из-под обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), Москва решительно отвергает обвинения докладчиков ООН, заявивших о нарушении прав детей Вооруженными силами (ВС) РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы решительно отвергаем такие формулировки. Наши военные, неоднократно рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей, для их вывоза из-под обстрелов, которые, кстати, против гражданской инфраструктуры вели Вооруженные силы Украины", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать выводы доклада за 2022 год, представленного во вторник офисом специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов.

В распространенном во вторник официальном докладе содержатся обвинения в адрес российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных группировок, а также украинских вооруженных сил в действиях, приведших к гибели и увечьям детей, прежде всего в результате использования вооружений взрывного действия и большой площади поражения, похищения детей и использования их в качестве живого щита и для сбора разведданных, атаках на школы и больницы и использовании этих учреждений в военных целях.

При этом добавлять украинские вооруженные силы в список "сторон, которые совершают серьезные нарушения в отношении детей в ситуациях вооруженных конфликтов" в ООН не стали, хотя российские силы были внесены в него.