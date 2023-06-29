В СФ призвали парламенты мира публично осудить очередное сожжение Корана в Швеции

В документе совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями отмечается, что "варварству так называемых цивилизованных стран нет места в условиях многополярного миропорядка"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации осудил акт публичного сожжения священного для мусульман Корана возле мечети в Швеции и призвал парламенты мира и межпарламентские организации принять меры по защите чувств верующих. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер верхней палаты парламента Константин Косачев, возглавляющий Совет.

"Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации <...> призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации публично осудить действия радикалов и их покровителей, принять меры по защите чувств верующих и их права на свободу вероисповедания", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что Совет по межнациональным отношениям "решительно осуждает акт вандализма". "Тем более возмутительно, что он совершен с согласия государственных и городских властей. Это уже не первый подобный чудовищный инцидент в Королевстве Швеция, оскорбляющий чувства верующих, грубо попирающий права и достоинство человека, причем в этот раз он произошел в мусульманский праздник Курбан-байрам", - подчеркивают члены совета.

Они заявляют, что "варварству так называемых цивилизованных стран нет места в условиях многополярного миропорядка, отвечающего интересам мирового большинства, ценностям и святыням которого сегодня противопоставляет себя коллективный Запад". "Акты сожжения священных книг и религиозных святынь вызывают праведный гнев верующих. Бог поругаем не бывает, но попытки оскорбить чувства верующих нарушают их право на свободу мысли, совести и религии, разжигают межрелигиозную вражду. Очевидно, что антимусульманская позиция властей Королевства Швеция разделяется Европейским союзом и соответствует "европейским ценностям". Тем самым западная цивилизация бросает очередной вызов всему мусульманскому миру, который с возмущением реагирует на кощунство в отношении своей святыни", - говорится в документе.

Акция прошла с разрешения полиции Швеции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха, один из главных праздников в исламе.