В делегации РФ назвали выход из ДОВСЕ прекращением участия в Будапештском соглашении

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов пояснил, что соглашение "стало анахронизмом", поскольку все эти годы происходила "эрозия контроля над вооружениями на фоне углубления разделительных линий в Европе"

ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) автоматически прекращает ее участие в Будапештском соглашении от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести бывших государств - участников Варшавского договора.

С таким заявлением выступил в пятницу руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"[Будапештское соглашение] неразрывно связано с ДОВСЕ, и выполнять его могут только государства - участники договора. [Оно] утрачивает силу для России именно в связи с ее выходом из ДОВСЕ. <...> Это обстоятельство избавляет Россию от необходимости осуществлять отдельные процедуры, необходимые для выхода именно из Будапештского соглашения, и, в частности, излагать в нашем уведомлении причины этого шага, относящиеся к содержанию именно этого документа", - отметил он.

РФ перестанет быть участником этого соглашения с 7 ноября 2023 года. Гаврилов пояснил, что с учетом происходящих с 1990-х годов "радикальных военно-политических изменений в Европе" Будапештское соглашение "стало анахронизмом", поскольку все эти годы происходила "эрозия контроля над вооружениями на фоне углубления разделительных линий в Европе".