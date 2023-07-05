Путин и Мишустин на встрече не обсуждали кадровые решения

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министр на встрече доложил о динамике макроэкономических показателей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин на состоявшейся накануне встрече не обсуждали кадровые решения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что Мишустин на встрече доложил о динамике макроэкономических показателей. "Правительство систематизировало данные, [представленные Мишустиным], а так, действительно, далеко не каждый раз мы эти встречи показываем. Конечно, они [Путин и Мишустин] в постоянном, ежедневном диалоге, но чаще это происходит по телефону, реже это происходит во время очных встреч", - пояснил Песков.

"Мишустин доложил главе государства о весьма благоприятных макроэкономических тенденциях, дал новые данные по темпам развития, инфляции, которые достаточно впечатляют в нынешней ситуации и вселяют оптимизм", - добавил пресс-секретарь.

В целом он отметил, что вопросы функционирования кабинета министров касаются ежедневной жизни страны, в том числе в новых регионах, и обсуждаются на многочисленных совещаниях.