Небензя заявил, что генсек ООН не нашел мужества признать преступления Киева против детей

Постпред России при ООН также подчеркнул, что обвинения в адрес Москвы в связи с преступлениями против детей не имеют оснований

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления украинских ВС против детей в ходе конфликта. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу детей в вооруженных конфликтах постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Очевидно, что генеральный секретарь принял политическое решение. Нельзя не признать - для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество. Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел", - сказал он.

"Любой неангажированный эксперт мог бы подтвердить, что для решений генерального секретаря нет фактических оснований. Это видно и из самого доклада, в котором нет конкретики. Эпизоды предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Более того, наши запросы о получении уточняющей информации не дали необходимых результатов", - отметил Небензя.

На прошлой неделе ООН представила от имени Гутерриша доклад о детях в вооруженных конфликтах, в том числе на Украине. В нем Россия была внесена в список стран, якобы совершающих преступления против детей, а Украина - нет, хотя в докладе была приведена информация о гибели детей в результате действий украинских военных.