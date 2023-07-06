6 июля, 10:16,
обновлено 6 июля, 10:19
Военная операция на Украине

Песков заявил, что договоренности Украины с другими странами не изменят исхода СВО

По словам пресс-секретаря президента РФ, многие страны уже "с головой влезли" в конфликт на Украине

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Договоренности Киева о получении военной поддержки от кого-либо не повлияют на исход специальной военной операции (СВО), и ситуация на фронте это подтверждает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Встречи с Лукашенко, курсы валют и местоположение Пригожина. Темы брифинга Пескова

Так он прокомментировал намерение украинского лидера Владимира Зеленского обсудить с коллегами из Болгарии предоставление ими военной поддержки Киеву.

"Принципиально все эти обсуждения и результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход специальной военной операции. И нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает", - указал Песков.

В целом же в Кремле подобными переговорами не удивлены. "Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран фактически напрямую в этот конфликт. Многие страны уже с головой влезли - и прямо, и косвенно - в этот конфликт. Понятно, что эту тему они будут обсуждать и с болгарами", - отметил пресс-секретарь главы российского государства. 

Теги:
БолгарияУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация