Песков заявил, что договоренности Украины с другими странами не изменят исхода СВО

По словам пресс-секретаря президента РФ, многие страны уже "с головой влезли" в конфликт на Украине

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Договоренности Киева о получении военной поддержки от кого-либо не повлияют на исход специальной военной операции (СВО), и ситуация на фронте это подтверждает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал намерение украинского лидера Владимира Зеленского обсудить с коллегами из Болгарии предоставление ими военной поддержки Киеву.

"Принципиально все эти обсуждения и результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход специальной военной операции. И нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает", - указал Песков.

В целом же в Кремле подобными переговорами не удивлены. "Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран фактически напрямую в этот конфликт. Многие страны уже с головой влезли - и прямо, и косвенно - в этот конфликт. Понятно, что эту тему они будут обсуждать и с болгарами", - отметил пресс-секретарь главы российского государства.