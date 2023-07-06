6 июля, 19:23
Военная операция на Украине

Кириенко посетил позиции Вооруженных сил РФ в Запорожской области

Эрик Романенко/ ТАСС
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© Эрик Романенко/ ТАСС

Врио главы региона Евгений Балицкий сообщил, что первый замруководителя администрации президента РФ осмотрел блиндажи и окопы российских бойцов

ТАСС, 6 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий посетили позиции бойцов Вооруженных сил РФ в Запорожской области на направлении контрудара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале Балицкий.

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"С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ. Лично увидели, что достижений у противника нет, но они продолжают отправлять своих солдат на убой", - написал Балицкий.

Он добавил, что на месте они осмотрели позиции, блиндажи и окопы бойцов, убедились в хорошей обеспеченности всем необходимым. "Постоянно находимся на связи с командованием наших ребят, оказываем поддержку. Боевой дух у ребят высокий и большое желание, как можно скорее одержать победу", - отметил Балицкий.

Ранее также сообщалось, что Кириенко с Балицким посетили Запорожскую АЭС и убедились, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет. Также первый заместитель руководителя администрации президента РФ посетил позиции российских сил у Антоновского моста в Херсонской области, куда он доставил бойцам на передней линии автомобили, тепловизоры и дроны. 

Теги:
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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