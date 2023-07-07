7 июля, 09:31,
обновлено 7 июля, 10:07

Песков заявил, что поездки Путина в новые регионы в ближайших планах нет

Пресс-секретарь президента РФ при этом отметил, что о таких поездках Кремль традиционно сообщает по факту

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует следующую поездку в новые регионы страны, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков заметил, что о таких поездках Кремль традиционно сообщает по факту. "Это никогда не анонсируется. Там есть своя специфика, связанная с безопасностью. Если такие визиты состоятся, мы вас проинформируем", - добавил представитель Кремля.

17 апреля Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Он также приезжал в Мариуполь (ДНР). Президент РФ прилетел туда на вертолете в ночь на 19 марта и объехал за рулем автомобиля несколько районов, а в одном из них - поговорил с жителями города. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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